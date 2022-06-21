Сыктывкарка Валентина Выборова поборется на международном конкурсе красоты за корону

Фото из личного архива Валентины Выборовой

Жительница Сыктывкара Валентина Выборова участвует в международном конкурсе красоты «Мисс Каппадокия». Уроженка Коми поборется с 32 красавицами за корону и денежный приз.

За плечами Валентины уже не одно подобное соревнование. По словам девушки, конкурсы красоты - это возможность становиться лучше, показать себя и подружиться с новыми людьми.

Финал конкурса состоится в турецком пятизвездочном люксовом отеле 24 июня.

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