В Воркуте шесть врачей судили за взятки от шахтеров

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В Воркуте шестерых сотрудников различных медучреждений признали виновными в получении взяток. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, в 2016-2018 годах семеро участников организованной преступной группы систематически получали взятки от шахтеров за помощь в гарантированном установлении им профессионального заболевания и степени утраты профессиональной трудоспособности. Кроме того, рабочие за деньги проходили врачебную комиссию с целью подтверждения возможности работать в горнодобывающей отрасли.

Правоохранители выявили 23 эпизода преступной деятельности. В общей сложности медики получили более 2 миллионов рублей. Материалы уголовного дела в отношении заместителя главного врача Воркутинского центра профессиональной патологии выделили в отдельное производство.

Руководителя филиала 22 ФГУ Бюро МСЭ Коми Валерия Ватаманова приговорили к восьми годам колонии строгого режима, а также оштрафовали на 5 миллионов рублей. Врача по МСЭ Бюро 22 Михаила Клинкова приговорили к трем годам лишения свободы условно и оштрафовали на 3 миллиона рублей. Остальных фигурантов приговорили к штрафам от 3 до 5 миллионов рублей.

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