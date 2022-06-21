В Коми будут судить сотрудника МЧС

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Бывшего руководителя Сыктывкарского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС по Коми обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В июне 2021 года фигурант узнал, что одно из маломерных судов было зарегистрировано на основании подложных документов. Вместо того, чтобы обратиться в правоохранительные органы, фигурант внес недостоверные сведения в официальные документы, на основании этого человеку выдали судовой билет. Таким образом он получил законное основание на использование моторного судна.

В октябре по просьбе знакомого обвиняемый помог двум гражданам в сдаче экзамена на право управления гидроциклом. При этом они, сдав теорию, не прошли практическую часть экзаменационных испытаний. Фигурант признал свою вину. уголовное дело передали прокурору, а затем направят в суд.

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