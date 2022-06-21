В Коми 42-летний мужчина до смерти забил жену

Фото: архив "КП"

В Коми при трагических обстоятельствах скончалась жительница поселка Югыдъяг. Женщина погибла от рук собственного 42-летнего мужа, который забил ее до смерти.

По данным СУ СК России по Коми, пара распивала алкоголь у себя дома. В какой-то момент между ними возник конфликт, который быстро перерос в рукоприкладство. Мужчина зверски избил супругу: изверг целенаправлено бил несчастную по голове.

- В ходе расследования обвиняемый частично признал вину по предъявленному обвинению. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - заключили в СУ СК России.

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