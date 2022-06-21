В Сыктывкаре продолжают ликвидировать борщевик

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара
В Сыктывкаре продолжается работа по ликвидации борщевика в городе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Сотрудники управления ЖКХ и представители подрядчика осмотрели участки, где провели химическую обработку борщевика гербицидами. На ряде участков рост сорняка прекратился. В некоторых местах эффект менее заметен. От подрядчика потребовали провести дополнительную обработку.
В этом году планируется уничтожить сорняк с 62 гектаров. С мая подрядчики уже выполняют химическую обработку борщевика. Всего запланированы работы в три этапа, в течение лета.
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