В Сыктывкаре продолжают ликвидировать борщевик

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре продолжается работа по ликвидации борщевика в городе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сотрудники управления ЖКХ и представители подрядчика осмотрели участки, где провели химическую обработку борщевика гербицидами. На ряде участков рост сорняка прекратился. В некоторых местах эффект менее заметен. От подрядчика потребовали провести дополнительную обработку.

В этом году планируется уничтожить сорняк с 62 гектаров. С мая подрядчики уже выполняют химическую обработку борщевика. Всего запланированы работы в три этапа, в течение лета.

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