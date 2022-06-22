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Общество22 июня 2022 4:45

Арестован житель Коми за неповиновение сотруднику полиции

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Жителя Ухты арестовали на восемь суток за неповиновение сотруднику полиции. О рассмотрении административного дела в отношении 40-летнего мужчины сообщили на днях в Объединенной пресс-службе судов.

По предоставленной информации, ухтинца задержали за нарушение и требовали пройти дактилоскопическую регистрацию и фотографирование в дежурной части.

Мужчина на требования отвечал категорическим отказом за что в его отношении возбудили еще одно административное дело.

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