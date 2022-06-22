Арестован житель Коми за неповиновение сотруднику полиции

Фото: архив КП
Жителя Ухты арестовали на восемь суток за неповиновение сотруднику полиции. О рассмотрении административного дела в отношении 40-летнего мужчины сообщили на днях в Объединенной пресс-службе судов.
По предоставленной информации, ухтинца задержали за нарушение и требовали пройти дактилоскопическую регистрацию и фотографирование в дежурной части.
Мужчина на требования отвечал категорическим отказом за что в его отношении возбудили еще одно административное дело.
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