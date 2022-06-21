В Коми раненный лебедь Семен Семеныч нашел себе друга-козленка

Фото: Региональный оператор Севера

Спасенный водителем мусоровоза лебедь-шипун Семен Семеныч нашел приют и нового друга в ухтинском подсобном хозяйстве, сообщил телеканал "Юрган". Другом для птицы стал козленочек по кличке Беляш. Как рассказала телеканалу владелица подсобного хозяйства Елены Забелой, лебедь начал кушать на передержке из его тарелки. "В первое время не могли понять, что он хочет есть - мы ему давали и яблоки, и зерно, и воду, и хлеб. Он от всего отказывался, как мне казалось. А сейчас мы обнаружили, что утром, когда мы приносим козленку еду, птица вместе с ним, из одной тарелки, есть все, что есть", - поделилась женщина.

Семен Семеныч с козленком подружился сразу же, а на остальных животных и людей пока шипит.

Жители Коми узнали о спасенном раненном лебеде от Регионального оператора Севера, именно их сотрудница взяла несчастного на передержку, оказывает ему уход и заботу и даже выводит поплавать на пожарный водоём.

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