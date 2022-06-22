В Коми 31-летний житель насиловал 14-летнюю падчерицу

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В Усинске 31-летнего местного жителя приговорили к длительному сроку за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Мужчина, как уточнили в Следственном комитете Коми, насиловал 14-летнюю падчерицу.

Установлено, что злоумышленник совершал сексуальные действия сексуального характера в отношении дочери сожительницы с применением насилия. Девочка не могла в силе своего психического развития понимать происходящее и сопротивляться этому.

Усинский городской суд назначил ему наказание в виде 12 лет и шесть месяцев лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

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