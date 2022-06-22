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Происшествия22 июня 2022 7:42

В Коми опрокинулась Toyota: пострадали два человека

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Во вторник, 21 июня, в Ухте опрокинулась Toyota, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает местная телепрограмма «День».

Инцидент произошел около девяти вечера. Мужчиина 1967 года рождения ехал за рулем Toyota Camry по автодороге Сыктывкар – Ухта. На 311-м километре водитель не справился с управлением. Из-за этого машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка 1973 года рождения. Их увезли в больницу.

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