В Коми проезд в электричках для детей до семи лет стал бесплатным

Фото: сайт ППК "Черноземье".

В среду, 22 июня, в Коми и по всей России проезд в электричках для детей до семи лет стал бесплатным. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

– С сегодняшнего дня проезд в электричках для детей до семи лет станет бесплатным. Закон вступил в силу, – отметил руководитель нижней палаты российского парламента.

Володин подчеркнул, что нововведение действует во всех российских регионах. Теперь дети до семи лет могут ездить в электричках бесплатно. Для получения льготы необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка.

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