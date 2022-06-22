По маршруту Сыктывкар – Микунь запустят ретропоезд

Фото: архив "КП"

В Коми появится железнодорожный маршрут, по которому будет ходить ретропоезд. Об этом сообщает пресс-служба Минэка республики.

В ведомстве рассказали, что ретропоезд пусть из Сыктывкара в Микунь и обратно. Жители Коми смогут ездить на нем в течение двух недель по четным числам с 14 августа.

- Период курсирования ретропоезда на линии Сыктывкар-Микунь предлагается установить на период проведения мероприятий, посвященных празднованию 100-летия Республики Коми. График движения ретро-поезда в прямом и обратном направлениях будет организован в дневное время суток, - отметил заместитель министра экономического развития и промышленности Республики Коми Владимир Котов Владимир Котов.

Кроме того, по словам заместителя министра, в настоящее время совместно с Министерством культуры, туризма и архивного дела РК и Историко-этнографическим музеем села Усть-Вымь прорабатывается вопрос организации интерактивной программы для пассажиров в период стоянки поезда.

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