В Коми направят дополнительные средства на увеличение зарплат бюджетников

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Республиканский бюджет Коми увеличится на 5,5 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель региона Владимир УЙба в традиционном видеообращении к жителям республики.

Глава Коми объяснил, что причиной значительного увеличения размера бюджета стала поступившие налоги от организаций республики. Он объяснил жителям региона, как власти намерены распределить доходы и куда направить средства в ближайшее время.

Как отметил Уйба, в структуру дополнительных расходов заложены следующие цифры:

- 2 млрд 260 млн рублей – в резервный фонд правительства Коми для возможности оперативного выделения средств на первоочередные, приоритетные расходы;

- 1 млрд 970 млн рублей – на увеличение расходов на оплату труда работников бюджетной сферы, в том числе в связи с увеличением МРОТ, и необходимостью доведения оплаты труда тех работников бюджетной сферы, на которых распространяются «майские» указы Президента (медицинские работники, педагоги, работники культуры) до растущей средней зарплаты по республике;

- около 1 млрд рублей пойдёт в резерв на социальное обеспечение населения;

- 275 млн рублей предусмотрено на дотации местным бюджетам;

- 25 млн 800 тысяч рублей планируется направить на оснащение медицинских организаций, направленных на реабилитацию;

- 12 млн 400 тысяч рублей – на оборудование «умных» спортивных площадок.

Кроме того, предусмотрены средства на приобретение самолёта Ан-24 акционерному обществу «КомиАВИАтранс», а также акционерному обществу «КомиАВТОтранс» для организации пассажирских перевозок и финансового обеспечения затрат на поддержание деятельности. На эти цели предусмотрено 411 миллионов 800 тысяч рублей.

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