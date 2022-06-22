Семье погибшего на Украине офицера из Коми вручили звезду Героя России

Фото: пресс-служба администрации Усть-Цилемского района

Семье погибшего на Украине Владимира Носова вручена звезда Героя России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Усть-Цилемского района.

Церемония прошла Главном штабе Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге. Семье погибшего Носова вручили звезду Героя России. Главнокомандующий ВМФ, адмирал Николай Евменов выразил соболезнования родителям, жене и дочери офицера. После торжественной церемонии прошел молебен памяти погибшего.

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