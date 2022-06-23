Подписан важный закон о льготах в Коми

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Премьер-министр Михаил Мишустин заявил 22 июня, что Правительство России снизило ставку по льготной ипотеке с 9% до 7%. Изменения коснулись всех регионов, в том числе, и Коми.

По словам Мишустина, с инициативой выступил президент Российской Федерации Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022). Помимо этого, глава государства также обозначал в качестве ключевых направлений обустройство городской среды, модернизацию ЖКХ, развитие внутреннего туризма.

Размер кредита после снижения ставки останется на прежнем уровне. Для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 12 млн руб., для других регионов и Коми – 6 млн руб. Заем по льготной ставке будет доступен до конца 2022 года.

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