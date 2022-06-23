В Коми намерены провести все праздники, пропущенные из-за пандемии коронавируса

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В Коми планируют провести все праздники, которые пришлось пропустить из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба.

Руководитель региона пообещал в этом году наверстать упущенное. Так, в Сыктывкаре возвращается республиканский выпускной праздник Облака.live. Он запланирован на 2 июля. Кроме того, пройдут «Корт Айка», «Завалинка», «Луд», а также «Усть-Цилемская горка».

В Коми прорабатывается программа празднования Дня республики. В Сыктывкаре после двухлетнего перерыва снова начнет работать выставка «Достояние Севера». Концерты, фестивали, выставки пройдут во всех муниципалитетах.

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