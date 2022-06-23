Житель Коми угнал машину и душил женщину

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В Ижемском районе 24-летнего местного жителя признали виновным в угоне автомобиля, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в феврале в селе Ижма. Молодой человек поскандалил с гражданской супругой. После этого женщина с ребенком прибежала в дом к родственникам сожителя. За ней пришел и сам злоумышленник. Он сказал женщине, чтобы та собиралась домой. После этого молодой человек вышел во двор и завел машину брату. Сожительница последнего попыталась помешать злоумышленнику. Она села в салон, пытаясь заглушить двигатель и вытащить ключ. Обвиняемый вытащил женщину из машины, и она упала на землю. После этого злоумышленник нанес ей несколько ударов и стал душить. После этого житель Коми сел в машину и поехал домой.

Суд приговорил злоумышленника к году лишения свобод. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

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