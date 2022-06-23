В Коми ограничат продажу алкоголя на несколько дней

Фото: архив "КП"

В Коми 26 июня нельзя будет купить алкоголя в магазинах. Запрет на продажу спиртного связан с проведением Дня Молодежи, который в этом году выпадает на воскресенье, а 27-ое число - на понедельник.

Как пояснили в Минсельхозе РК «КП-Коми», запрет будет распространяться и на 2 и 3 июля. В ведомстве подчеркнули, что ограничение не касаются общепита, кафе и ресторанов: в них алкоголь будут продавать спокойно.

P.S.: До редакции КП-Коми 24 июня дозвонился региональный минсельхоз и долго извинялся в том, что предоставил недостоверную информацию о датах, когда в республике будет ограничена продажа алкоголя. Согласно закону, алкоголь продавать не будут 27 июня. 26 июня продажа алкоголя осуществляется без ограничений.

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