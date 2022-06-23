В Коми убийцу отказались выпускать из тюрьмы

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В Коми осужденный за убийство продолжит отбывать наказание в местах лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Княжпогостский районный суда постановил заменить осужденному неотбытую часть наказания в виде лишения свободы более мягким видом на 9 месяцев 11 дней принудительных работ. Однако спецпрокуратура не согласилась с таким решением.

У осужденного было 26 поощрений и прочие заслуги. К примеру, он получил шесть специальностей. При этом мужчина состоит на профилактическом учете, как лицо, склонное к поджогам. Ранее же он состоял на учете, как лицо, изучающее, пропагандирующее, исповедующее либо распространяющее экстремистскую идеологию.

У осужденного имеются взыскания и нарушения, поэтому положительная динамика в его поведении прослеживается не постоянно. Верховный суд Коми отменил постановление Княжпогостского районного суда и отказал осужденному в замене наказания.

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