В Коми чиновников обязали ликвидировать свалку

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Минприроды Коми обязали ликвидировать свалку отходов в Ыбском участковом лесничестве. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, на землях лесного фонда незаконно разместили отходы. Площадь свалки составила 50 квадратных метров. Прокуратура провела проверку и обратилась в суд. В итоге республиканское Минприроды обязали ликвидировали свалку. Министерство попыталось обжаловать это решение, однако Верховный суд Коми оставил его без изменения.

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