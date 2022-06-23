В Коми вахтовику ужесточили наказание за смерть человека

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В Коми 61-летнего жителя Вологодской области признали виновным в нарушении правил безопасности при ведении иных работ, повлекшим по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина работал машинистом трубоукладчика. Утром 13 декабря 2021 года пьяный работник стал прогревать узлы и агрегаты этой техники, двигая ее вперед и назад. В какой-то момент машинист переехав железной гусеницей слесаря. От полученных травм пострадавший скончался.

Ухтинский городской суд приговорил вахтовика к 1,5 года лишения свободы условно. Кроме того, мужчине на такой же срок запретили управлять краном-трубоукладчиком. В прокуратуре не согласились с дополнительным наказанием, поскольку осужденный сможет управлять другими транспортными средствами.

Верховный суд Коми поддержал позицию надзорного ведомства. Машинисту на полтора года запретили управлять транспортными средствами.

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