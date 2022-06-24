Житель Коми пытался убить полицейского колуном для дров

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В Усть-Куломском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в насилии в отношении представителя власти. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Коми.

В апреле 2022 года местная жительница сообщила полицейским, что фигурант уголовного дела побил ее. Когда на место происшествия прибыл участковый, злоумышленник в пьяном состоянии схватил колун для дров и замахнулся на полицейского.

Правоохранителю удалось остановить нападавшего, но тот все же ударил полицейского по голове. Свою вину мужчина признал, дело будут рассматривать в суде.

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