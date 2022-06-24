Житель Коми проводил «акции прямого действия», избивая асоциальных лиц

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В Ухте рассмотрели уголовное дело в отношении местного жителя, который призывал осуществлять экстремистскую деятельность через интернет, угрожал убийством лицам неславянской национальности, избивал людей и призывал к реабилитации нацизма. Расследование вели в УФСБ по Коми.

Фигурант уголовного дела принадлежал к регионального молодежному неонацистскому объединению, члены которой распространяли идеологию украинской праворадикальной организации. Ухтинец распространял записи со сценами преступления против лиц неславянской внешности, а также размещал публичные призывы против представителей разных национальностей. Кроме того, он проводил «акции прямого воздействия, избивая лиц, которые ведут асоциальный образ жизни.

Подсудимого признали виновным и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев. Также ему запретили пользоваться интернетом в течение двух лет.

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