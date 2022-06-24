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Происшествия24 июня 2022 6:15

Супруга погибшего пассажира в ДТП в Коми взыскала с водителя более 300 тысяч рублей

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Усть-Цилемском районе виновник смертельной аварии компенсировал моральный вред супруге погибшего пассажира. Мужчина выплатил 305 300 рублей.

Авария случилась под Ухтой, когда водитель выехал на встречную полосу в зоне действия запрещающего обгона знака. В результате столкновения на месте происшествия скончался пассажир машины.

Суд постановил выплатить компенсацию морального вреда, а также 7% в федеральный бюджет, так как долг не был выплачен в срок.

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