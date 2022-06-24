Супруга погибшего пассажира в ДТП в Коми взыскала с водителя более 300 тысяч рублей

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В Усть-Цилемском районе виновник смертельной аварии компенсировал моральный вред супруге погибшего пассажира. Мужчина выплатил 305 300 рублей.
Авария случилась под Ухтой, когда водитель выехал на встречную полосу в зоне действия запрещающего обгона знака. В результате столкновения на месте происшествия скончался пассажир машины.
Суд постановил выплатить компенсацию морального вреда, а также 7% в федеральный бюджет, так как долг не был выплачен в срок.
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