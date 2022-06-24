В Коми за неделю сильно подорожали картофель и сосиски

Фото: архив "КП"

Комистат продолжает следить за изменениями цен на прилавках магазинов республики. По данным ведомства, за последние семь дней в регионе сильно подорожали картофель, сосиски и колбасы.

Так, картошка теперь стоит на 4,7% стоит больше, а колбаса - на 4,6%. Больше всего в цене прибавили сосиски - 5%.

Однако в Коми подешевели яблоки (-6,8%), морковь (-6,4%), свекла (-5,1%).

Из непродовольственных товаров выросли в цене электропылесосы (+7,3%), зубные щетки (+3,5%) и шампунь (+1,7%). Но подешевели телевизоры (-2,6%) и смартфоны (1%).

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