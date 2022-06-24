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Происшествия24 июня 2022 6:09

В Сыктывкаре второклассник устроил пожар

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба МВД по Коми

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В Сыктывкаре мальчик 2013 года рождения поджег заброшенный дом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел на улице Крутая. В частном заброшенном деревянном доме сгорела крыша дома и две несущие стены. Правоохранители выяснили причину пожара. Оказалось, что второклассник зашел в заброшенный дом и поджег мусор. Потушить огонь ребенку не удалось, поэтому он покинул место происшествия.

На учете в подразделении по делам несовершеннолетних ни ребенок, ни семья не состоят. Школьник – отличник и занимается спортом. Полицейские провели беседы с родителями и мальчиком.

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