Жители отдаленного села в Коми были вынуждены ездить за помощью в больницу за сотню километров

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Жители села Знаменка остались без медицинской помощи: в отдаленном населенном пункте закрылся единственный ФАП. Чтобы получить медицинскую помощь , сельчанам приходилось ездить аж за 120 км в ближайшую больницу. Устав от того, что их жизни и здоровье могут быть подвержены риску, жители села обратились в прокуратуру.

Ведомство провело проверку и выяснило, что ФАП не функционирует из-за отсутствия медработников.

— В связи с бездействием руководства Троицко-Печорской ЦРБ по решению данного вопроса прокурор района обратился с иском в суд, — говорится а релизе.

Сосногорский городской суд исковое заявление прокурора удовлетворил, возложив на Министерство здравоохранения Республики Коми, ГБУЗ РК «Троицко-Печорская ЦРБ» обязанность организовать оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях в фельдшерско-акушерском пункте селе Знаменке Троицко-Печорского района.

После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.

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