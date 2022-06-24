В Коми поймали водителя с поддельным документом

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Усинске 55-летний житель Троицко-Печорска работал водителем с поддельным документом, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратился представитель службы безопасности транспортной организации. Он рассказал, что при проверке документов персонала обнаружили поддельное свидетельство о перевозке опасных грузов. Мужчина предоставил его в отдел кадров при устройстве на работу. Водитель дал признательные показания. Он рассказал, что купил документ в интернете за 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до года лишения свободы.

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