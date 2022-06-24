Министром Минприроды Коми стала Екатерина Киселевич

Фото: пресс-служба Минприроды Коми

В правительстве Коми произошли кадровые перестановки. На пост главы министерства природных ресурсов и окружающей среды назначена Екатерина Киселевич. Соответствующий указ подписал глава Коми Владимир Уйба.

Ранее Киселевич работала на этой должности с приставкой «врио»

Справка

Екатерина Киселевич родилась 11 ноября 1983 года в городе Юхнов Калужской области, в семье работников лесного хозяйства.

В 2005 году окончила Российскую правовую академию Министерства юстиции Российской Федерации по специальности «Юриспруденция».

C 2005 г. работала в Министерстве юстиции Российской Федерации, Федеральном агентстве лесного хозяйства, в органах прокуратуры Калужской области и города Москвы, в Департаменте легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, где занималась вопросами развития лесопромышленного комплекса.

С марта 2022 года – заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми. В министерстве она будет курировать Управление лесного хозяйства и Управление охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов.

Награждена благодарностью Федерального агентства лесного хозяйства в 2012 году, благодарностью Прокуратуры Калужской области в 2017 году, благодарностью Прокуратуры г. Москвы в 2018 году.

Замужем. Воспитывает дочь.

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