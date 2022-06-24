Названы города Коми с наибольшим количеством молодежи

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Сыктывкар и Ухта являются муниципалитетами с наибольшим количеством молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. Об этом сообщает Комистат.

По данным ведомства, составляют четверть населения республики. Горожан среди таких людей больше, чем среди населения всех возрастов. Если в городах и поселках городского типа живет 78% всего населения Коми. Среди молодежи горожан 83%. В Сыктывкаре доля молодежи в составляет 30%, а в Ухте - 28%. Меньше всего молодых людей насчитывается в Койгородском, Троицко-Печорском (по 17%) и Прилузском (16 %) районах.

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