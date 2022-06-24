Дети Коми нарисуют «Портрет фронтовой собаки» для коллекции открыток

Картины будут оцениваться в пяти номинациях. Фото: Нина ЮШКОВА

Музей Победы запустил международный конкурс рисунков «Портрет фронтовой собаки», приуроченный ко Дню фронтовой собаки, который Россия отмечает 19 августа.

Участникам конкурса нужно будет нарисовать собак, которые были верными соратниками солдат во время Великой Отечественной войны. Строгих требований к рисунку нет, выполнить его можно в любой технике – от акварели до digital-рисования. Картины будут оцениваться в пяти номинациях в зависимости от возраста художников от 7 до 17 лет.

Приём работ – до 1 августа, с 11 по 18 августа состоится онлайн-голосование. А уже 20 августа члены жюри определят победителя.

– Лучшие работы войдут в лимитированную праздничную серию-коллекцию открыток от Музея Победы. Каждый выигравший конкурс участник получит авторский экземпляр в подарок, – написали на сайте конкурса.

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