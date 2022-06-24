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Общество24 июня 2022 9:39

В Коми ветераны боевых действий получат новую выплату

Источник:kp.ru
Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Коми ветераны боевых действий получат новую выплату, приуроченную ко Дню ветерана боевых действий, который отмечается 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства труда, занятости и социальной защиты.

Ветеранам, которые уже получают какие-либо меры поддержки через центры соцзащиты или получали в этом году, выплата перечислят в беззаявительном порядке. Для того, чтобы ее получить, не нужно никуда возвращаться. Если же в этом году ветеран не получал никаких мер поддержки, ему нужно подать заявление в центр соцзащиты населения. Это нужно сделать до 30 ноября текущего календарного года. Размер выплаты составляет тысячи рублей.

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