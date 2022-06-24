В Коми бывший преподаватель воркутинского колледжа обвиняется в коррупции

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В Воркуте экс-преподавателя городского колледжа обвиняют в должностных и коррупционных преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми.

По данным ведомства, в мае прошлого года преподаватель принял экзамен у нескольких студентов без его фактической сдачи. Сотрудник колледжа поставил всем положительные оценки и заполнил ведомость. За это преподаватель получил всего 2,5 тысячи рублей.

- Следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего преподавателя колледжа, обвиняемого в мелком взяточничестве (ч.1 ст.291.2 УК РФ) и служебном подлоге (ч.1 ст.292 УК РФ). В ходе расследования обвиняемый признал вину по предъявленному обвинению и способствовал раскрытию и расследованию преступлений, - уточнили в СК.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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