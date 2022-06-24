Клещи покусали почти 2 тысячи жителей Коми

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С начала сезона в Коми клещи покусали почти 2 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

С 17 по 23 июня за помощью к врачам по поводу укусов клещей обратились 322 человека: 274 взрослых и 48 детей. Всего с начала сезона от укусов клещей пострадали 1993 человека: 1628 взрослых и 365 детей. За неделю провели 84 исследования. В одном случае обнаружили антиген вирусного клещевого энцефалита, еще в пяти – возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

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