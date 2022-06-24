В Коми дали прогноз погоды до конца июня

Фото: архив КП

В Коми синоптики дали прогноз погоды до конца июня. Об этом сообщает ЦГМС республики.

Циклон, определявший погоду на этой неделе, практически выполнил месячную норму и теперь уходит за Урал. После этого распространится область высокого давления из Арктики. Это приведет к похолоданию до 2-7 градусов, а местами до нуля по ночам. Днем в понедельник температура не превысит 15 градусов, а в четверг на большей части Коми ожидается 20-25 градусов. При этом увеличится и вероятность локальных дождей. На крайнем северо-востоке температура воздуха составит 7-12 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми пообещали дожди и тепло до +22°С