Знаменитый ресторан быстрого питания покидает столицу Коми

Фото Владилена Олофинского.

Рыдайте, ценители фаст-фуда. Сегодня, 24 июня, со здания Дома быта демонтировали вывеску ресторана быстрого питания «Макдоналдса». До свидания, биг мак!

Разговоры о том, когда же известный бренд покинет Коми, ходили давно. И если в других регионах рестораны быстрого питания уже открылись под новым названием «Быстро и точка», то в столице Коми этот процесс как-то затянулся.

Сыктывкарцы сожалеют, что «Макдоналдса» больше не будет с нами, о чем рассказывают в социальных сетях.

Между тем, ресторан «Макдоналдс» перестал работать в Сыктывкаре ещё 10 июня.

А вы будете скучать?

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