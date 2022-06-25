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Общество25 июня 2022 14:20

В Коми на берегу Печоры фотограф Виктор Квасов нашёл медную монету начала XX века

Николаевскую копейку в прошлом столетии выронили торговцы, остановившиеся на торговой пристани в поселке Якша
Источник:kp.ru
Монетка полностью не сохранилась. Фото: Виктор Квасов

Монетка полностью не сохранилась. Фото: Виктор Квасов

Фотограф Виктор Квасов из Якши Троицко-Печорского района Коми нашёл на берегу Печоры медную копейку - николаевскую монету, которая была выпущена в начале XX века.

- Якша была торговой купеческой пристанью, так что тут можно всякое найти неожиданно, - рассказал Виктор.

Основание Якши обозначено 1784 годом (примерно), как Якшинская торговая пристань. С XVI века здесь пролегал торговый путь с Камы на Печору.

В районе Якши была перевалочная база, находился центральный склад, грузились товары для отправки вниз по Печоре. Якша как населённый пункт стала существовать в начале XX века, в неё заехали переселенцы из Пермской губернии. Уже в 1926 году было зафиксировано, что в поселке стало проживать 55 человек.

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