В Коми на берегу Печоры фотограф Виктор Квасов нашёл медную монету начала XX века

Монетка полностью не сохранилась. Фото: Виктор Квасов

Фотограф Виктор Квасов из Якши Троицко-Печорского района Коми нашёл на берегу Печоры медную копейку - николаевскую монету, которая была выпущена в начале XX века.

- Якша была торговой купеческой пристанью, так что тут можно всякое найти неожиданно, - рассказал Виктор.

Основание Якши обозначено 1784 годом (примерно), как Якшинская торговая пристань. С XVI века здесь пролегал торговый путь с Камы на Печору.

В районе Якши была перевалочная база, находился центральный склад, грузились товары для отправки вниз по Печоре. Якша как населённый пункт стала существовать в начале XX века, в неё заехали переселенцы из Пермской губернии. Уже в 1926 году было зафиксировано, что в поселке стало проживать 55 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Это маленькое чудо»: в Богоявленский храм в Лялях вернулся крест XVII века

На святилище в Княжпогостском районе Коми возведут купол колокольни со шпилем (подробности)