Главу Сыктывкара возмутил медленный ремонт дорог

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Глава Сыктывкара Наталья Хозяинова выразила крайнее недовольство работой подрядчика на объектах, ремонтируемых по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Хозяинова осмотрела дорогу по улице Судостроительной. Там работы выполнили лишь на 30%. АО «Коми дорожная компания» провела фрезерование старого покрытия и уложила выравнивающий слой асфальта. Однако этого недостаточно. Реальные сроки выполнения работ подрядчик озвучить не смог. Он назвал лишь срок, указанный в контракте.

– Это не устраивает ни администрацию, ни горожан, которые испытывают неудобства при передвижении по городу, – говорится в сообщении.

Дорогу на улице Трудовой компания даже не начала ремонтировать. Подрядчик пообещал, что приступит к работам через неделю.

– За четыре года участия в национальном проекте «Безопасные качественные дороги», мы впервые столкнулись с ситуацией, когда подрядчик не может четко сказать об окончании срока работ по каждому объекту. Мы также проехали и по Сысольскому шоссе, где с прошлой недели тоже работы не продвинулись. У меня опасение, что такими темпами мы пройдем БКД с трудом, – сказала Хозяинова.

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