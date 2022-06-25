В Коми нашли третий по древности след животного в мире

Фото: архив КП

Ученые Коми научного центра нашли третий по древности след животного в мире. Это произошло в Усть-Цилемском районе.

Ученые обнаружили след четвероногого животного, которое жило 380 миллионов лет назад. Находку сделали еще в 2021 году. След, оставленный лапой плывущего девонского тетрапода, обнаружили в западной части Усть-Цилемского района, в устье реки Рудянки.

Животное оставило след на дне водоема. Вероятнее всего, это не плавник, а конечность с хорошо обособленными друг от друга пальцами. Ученые могут предположить, что это животное больше ходило по земле, чем проводило время в воде. Возможно, именно поэтому палеонтологи не нашли костных остатков. На суше условия для захоронения костей неподходящие, останки тлеют и выветриваются. Предполагается, что размер животного составил полтора-два метра.

Коллеги ученых Коми из Скандинавии определили находку как след на дне водоема от когтей плывущего динозавра. Как сообщает телеканал «Коми Гор», это третий по древности след четвероного животного в мире, старше только отпечатки из Польши и Ирландии.

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