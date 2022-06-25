В ДТП с двумя иномарками в Коми пострадал водитель

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 24 июня, в Воркуте столкнулись Audi A4 и SsangYong Rexton, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в шесть утра. Неустановленный водитель, ехал за рулем Audi A4 по бульвару Пищевиков в сторону улицы Янковского. Напротив дома №31 легковушка врезалась в SsangYong Rexton. В ГИБДД отметили, что авария произошла из-за несоблюдения дистанции.

В результате ДТП пострадал 30-летний водитель внедорожника. Он получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и гематому затылочной области. Госпитализация мужчине не потребовалась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре иномарка врезалась в грузовик: пострадала девушка