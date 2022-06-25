За сутки в Сыктывкаре семь человек заразились коронавирусом

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По состоянию на субботу, 25 июня, в Сыктывкаре зафиксировали семь новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки в республике выздоровели 17 человек. За все время из больниц выписали 168 898 пациентов. За последние сутки в Коми заболели 23 человека. За весь период пандемии зафиксировали 172 584 случая заболевания коронавирусом.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – семь случаев, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Усинске заболели четыре человека. Всего в Коми зафиксировали 3197 смертельных случаев.

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