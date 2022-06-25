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Общество25 июня 2022 13:46

В Коми хотят построить туристско-оздоровительный центр

Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В Прилузском районе предлагают землю под туристско-оздоровительный центр. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

В Прилузье есть свободная инвестиционная площадка «Туристко-оздоровительный центр «Нюла». Она находится в черте села Занулье. Площадка расположена в 49 километрах от райцентра Объячево и в семи километрах от федеральной трассы «Вятка». Площадь участка составила 40 тысяч квадратных метров. База создается для строительства коттеджа вместимостью 25-30 человек, спортивных сооружений, столовой, бани и гаража.

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