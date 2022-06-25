В Коми проходит фестиваль традиционной культуры

Фото: пресс-служба главы Коми

В Усть-Выми с размахом проходит межрайонный фестиваль традиционной культуры народа коми «Емдiнса югöр». Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

В этом году мероприятие посвящено столетию Усть-Вымского района и 650-летию создания коми письменности. В обширную программу праздника вошли спортивные состязания, парк аттракционов, театрализованное представление, выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества, различные мастер-классы, работа подворий национально-культурных автономий. Кроме того, для желающих доступны экскурсии по селу Усть-Вымь с посещением историко-этнографического музея.

Музыкальную часть фестиваля составили конкурс частушек, выступление коллективов художественной самодеятельности района и республики. В числе почетных гостей фестиваля была оперная певица, заслуженная артистка РФ, народная артистка Коми Ольга Сосновская. Хедлайнер праздника – российская эстрадная исполнительница в жанре фолк и поп-фолк, солистка группы «Ярмарка» Алена Мальцева.

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