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Общество26 июня 2022 8:07

Треть рабочей силы в Коми составляют люди от 20 до 34 лет

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Комистат сообщил свежие данные о рынке труда в республике. Основной упор был сделан на исследование фактов о молодом населении в преддверии Дня молодежи.

По предоставленным данным, в Коми люди в возрасте от 20 до 34 лет составляют треть всей рабочей силы. В то же время именно эта прослойка населения чаще всего оказывается безработной. В качестве причин назвали недостаточную подготовку и отсутствие трудовых навыков. В целом, согласно исследованиям, без работы остается каждый десятый.

Оплачиваемую работу, по предоставленным данным, имели 76% молодых жителей. Всего в возрасте от 15 лет участников рынка труда – 57%. Также, по результатам исследования, более активны на рынке труда мужчины.

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