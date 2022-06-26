В Сыктывкаре 30-летний мужчина пострадал в пожаре у себя дома

Фото: архив КП

В Сыктывкаре произошел пожар, в результате которого пострадал 30-летний мужчина. По предоставленным данным, огонь начал распространяться в 22:34 в жилом доме на Морозова.

Возгорание, как уточнили в МЧС Коми, началось в комнате многоквартирного дома. Пожарные приехали в течение пяти минут после вызова. Из опасной зоны они вытащили 15 человек, еще 50 спаслись самостоятельно.

Потушить пожар удалось почти через два часа – в 00:10. Пострадавшего нашли во время тушения огня.

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