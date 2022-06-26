Более 900 одиноких родителей и пенсионеров получили выплату в Коми

Фото: архив КП

Минтруд Коми сообщил, что более 900 неработающих родителей с детьми-инвалидами и одиноких пенсионеров получили единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей.

В ведомстве пояснили, что выплаты положены одиноким неработающим трудоспособным родителям или опекунам, которые ухаживают за несовершеннолетними детьми с инвалидностью. Также поддержка положена мужчинам старше 60 лет и женщинам старшее 55 лет с материальным обеспечением ниже величины прожиточного минимума в регионе.

Отмечается, что выплата была сделана в мае в беззаявительном порядке. Всего ее получили 456 одиноких неработающих родителей и 445 малообеспеченных пенсионеров. Всего на эти цели потратили 4,5 млн руб.

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