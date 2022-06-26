Наибольший прирост по заболевшим коронавирусом зарегистрировали в двух городах Коми

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Роспотребнадзор Коми выявил два города-лидера по заболеваемости коронавирусом в республике. Об этом в ведомстве сообщили сегодня, 26 июня.

По предоставленной информации, из 20 случаев заболевания семь выявили в Сыктывкаре, еще трое были найдены в Сосногорском районе. В остальных районах по одному-двум заболевшим.

Погибших, по данным ведомства, нет. Всего подтверждено 3197 случаев смерти. Зарегистрировано 172 604 пациентов с коронавирусом с начала пандемии, за последние сутки – 20.

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