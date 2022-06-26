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Происшествия26 июня 2022 14:38

В Печоре минувшей ночью загорелся магазин

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В МЧС Коми сообщили о пожаре на Печорском проспекте, который произошел минувшей ночью. По данным спасателей, возгорание началось в одном из магазинов в 3:10.

Спасатели подоспели на место происшествия в течение пяти минут, пострадавших пожарные не обнаружили. Поврежден был огнем только торговый инвентарь на площади 15 м2.

Огнеборцам удалось потушить возгорание в течение быстрого времени. В качестве предварительной причины назвали неисправность электрооборудования.

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