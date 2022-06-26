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Общество26 июня 2022 16:45

Ветерану-фронтовику из Коми подарили на 103-летие теплую жилетку

Источник:kp.ru
Фото: МВД Коми

Фото: МВД Коми

В Коми ветеран-фронтовик Федор Симпелев отметил свое 103-летие, сообщили в пресс-службе МВД Коми. Министр внутренних дел приехал поздравить именинника и подарил ему теплую жилетку. Также в качестве подарка пожилому человеку преподнесли торт, который украшен надписью «103».

Федор Симпелев родился в 1919 году в селе Большелуг. Свой путь он начал со службы в Советской армии, после с мая 1943 года до ноября 1945 он командовал отделением от 96-го восстановительного железнодорожного батальона.

В 1945-1946 служил в Ленинградском батальоне. После войны пошел служить в МВД, В 1974 году ушел на заслуженный отдых.

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