Коми осталось три пункта до получения статуса свободного от ковида региона

Фото: архив КП

Федеральный портал стопкоронавирус.рф опубликовал информацию, насколько Коми соответствует статусу свободного от COVID-19 региона. Согласно данным, которые были предоставлены на 26 июня, пока что подходят только два критерия.

Так, соответствует статусу заболеваемость не более 30 случаев на 100 тысяч человек и охват тестированием.

Пока что низким считает коллективный иммунитет, занятость коек и загруженность коечного фонда, которая должна быть не более 30%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми выявили 20 случаев заболевания коронавирусом только за сутки (подробнее)