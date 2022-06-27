Коми осталось три пункта до получения статуса свободного от ковида региона

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Федеральный портал стопкоронавирус.рф опубликовал информацию, насколько Коми соответствует статусу свободного от COVID-19 региона. Согласно данным, которые были предоставлены на 26 июня, пока что подходят только два критерия.
Так, соответствует статусу заболеваемость не более 30 случаев на 100 тысяч человек и охват тестированием.
Пока что низким считает коллективный иммунитет, занятость коек и загруженность коечного фонда, которая должна быть не более 30%.
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