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Общество27 июня 2022 6:15

Коми осталось три пункта до получения статуса свободного от ковида региона

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Федеральный портал стопкоронавирус.рф опубликовал информацию, насколько Коми соответствует статусу свободного от COVID-19 региона. Согласно данным, которые были предоставлены на 26 июня, пока что подходят только два критерия.

Так, соответствует статусу заболеваемость не более 30 случаев на 100 тысяч человек и охват тестированием.

Пока что низким считает коллективный иммунитет, занятость коек и загруженность коечного фонда, которая должна быть не более 30%.

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