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Происшествия27 июня 2022 6:49

В Коми «десятка» съехала в кювет: пострадал водитель

Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 26 июня, в Сыктывдинском районе ВАЗ-2110 съехал в кювет, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла около 7.40 в поселке Гарьинский. Мужчина 1959 года рождения ехал за рулем «Лады» по улице Нагорной. Напротив дома №3 водитель не справился с управления. После этого машина съехала в кювет. В результате ДТП пострадал водитель. У него диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Госпитализация мужчине не потребовалась. Водитель за рулем с 1978 года.

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